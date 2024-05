ASHOM Ankara'da Afrika Kültür Evi yararına yardım kermesi düzenledi

Afrikalı Büyükelçi ve Misyon Şefleri Eşleri Derneğince (ASHOM), Ankara'da bölge ülkelerine özgü kültürel ürünler ve yöresel lezzetlerin yer aldığı yardım kermesi düzenlendi.

Etkinliğe Angola, Burkina Faso, Kamerun, Kongo, Fildişi Sahilleri, Cibuti, Kongo, Kenya, Libya, Fas, Nijerya, Güney Sudan, Tunus, Zambiya, Zimbabve ve Mısır'ın diplomatik temsilcileri, eşleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcı ülkelere özgü objeler, kıyafetler ve süs eşyasının sergilendiği kermeste yöresel yemek ve içecekler ikram edildi.

ASHOM Başkanı ve Fas'ın Ankara Büyükelçisi'nin eşi Nawal Bouchekkif, AA muhabirine yardım kermesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan Afrika Kültür Evi yararına yapıldığını söyledi.

Kermesin her yıl düzenlendiğini ifade eden Bouchekkif, "Çünkü her yıl yeni bir başkanımız oluyor, her yıl birimiz (yardım edilecek) projeleri seçiyoruz ve birlikte çalışıyoruz." dedi.

Bouchekkif, bu yıl ayrıca dernek olarak ramazanda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı sağladıklarını dile getirdi.

Emine Erdoğan'ın destek ve ilgisi aracılığıyla Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında yakın ilişkilerin olduğunu belirten Bouchekkif, "İkili ilişkiler mükemmel. Burada olduğumuz için mutluyuz." dedi.

"Türkiye'de yabancı bir ülkede olduğumuzu hissetmiyoruz"

Kermesi ziyaret eden Gine'nin Ankara Büyükelçisi Oumar Kande de "Dün, harika bir Afrika Günü kutladık. Bugün ise Afrika'nın sanat, mutfak sanatı ve diğer birçok alandaki uzmanlığını göstermek için Afrika pazarı düzenleniyor." şeklinde konuştu.

Etkinliğin amacının Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkileri başta siyasi, ekonomik ve kültürel tüm alanlarda güçlendirmek olduğunu kaydeden Kande, "Bildiğiniz gibi Türkiye, Afrika ile çok stratejik bir bağ geliştiriyor. Bu nedenle biz de bu bağları tüm yönleriyle güçlendirmeye kararlıyız." dedi.

Kande, Türkiye'de kendisini yurt dışında gibi hissetmediğini dile getirerek, "Çünkü aynı kültüre, aynı dine sahibiz. Türk halkı ile ilişkilerimiz çok iyi. Yabancı bir ülkede olduğumuzu hissetmedik çünkü buraya geldiğinizde kendinizi evinizde hissediyorsunuz. Bu nedenle Türkiye'de yaşayan tüm Afrikalılar burada kalmaktan mutlular." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, parmakla gösterilen bir ülke"

Afrika Kültür Evi Derneği Başkanı Zeliha Sağlam, her yıl 25 Mayıs'ta kutlanan Afrika Günü kapsamında büyükelçi eşleriyle yardım kermesinde bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir organizasyon yaptılar. Her ülkeye ait stantlar kurdular ve Hanımefendi Emine Erdoğan'ın kurduğu Afrika Kültür Evi için de bir stant sağladılar. Afrika ülkeleriyle bir araya geldik, burada bir hayır çarşısı oluşturduk." şeklinde konuştu.

Afrika Kültür Evi'nin Emine Erdoğan tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak kurulduğunu anlatan Sağlam, Afrika ülkelerinden pazar bulmakta zorlanan kadınların ürünlerini burada satarak kazanç sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Sağlam, "O anlamda buranın (yardım kermesinin) böyle bir faydası olacak. Buradaki stantlarda ülkelerin sattığı ürünlerin gelirleri oradaki üretici kadınlara gidecek." dedi.

Türkiye'nin Afrika bölgesinin sıcak ilişkiler kurduğu ülkelerin başında geldiğine işaret eden Sağlam, bu hususta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın çabalarının önemini vurguladı.

Sağlam, "Afrika'da 54 ülke var, her biriyle eşit mesafede birlikte büyüme ilkesiyle hareket ediyoruz. O anlamda Türkiye, parmakla gösterilen bir ülke. Daha yeni geldik, Sayın Hanımefendi'nin bir programı vardı Nijerya'da. Oradaki ilgiyi de gördüğünüzde bunu anlayabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Afrika Kültür Evi'nin kültürel diplomasi örneği haline geldiğini söyleyen Sağlam, "Yurt dışından gelen diplomatlardan bürokratlara, akademisyenlerden iş insanlarına kadar birçok kişi, Afrika Kültür Evi'ni ziyaret etmek istiyor. Bir kültürel diplomasi örneği haline geldi. O anlamda da çok mutluyuz." dedi.