Ankara Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Ücretsiz Ders Çalışma İstasyonu ve Kütüphane Hizmeti Sunuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, (ABB) öğrencilere ücretsiz ders çalışma istasyonu ve kütüphane hizmeti sunuyor.

ABB'den yapılan açıklamada, büyükşehir belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle başkentli öğrencilere destek olmayı sürdürdüğü belirtildi.

Herkesin bilgiye kolayca ulaşabilmesi amacıyla kütüphane ve ders çalışma salonlarının sayısının her geçen gün artırıldığı belirtilerek, öğrencilerin kolaylıkla yararlanabileceği ücretsiz ders çalışma istasyonları ve kütüphanelerle hizmet verildiği kaydedildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma da yer verilen açıklamaya göre, Yavaş, üniversite öğrencilerine yönelik "Sevgili gençler, final zamanı geldi çattı. Kentimize kazandırdığımız ders çalışma istasyonları sınavlarınıza konforlu bir şekilde hazırlanmanız için sizi bekliyor. Finallerden sonra güzel etkinliklerde buluşmak üzere hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkentli öğrencilerin kolaylıkla yararlanabileceği 7 noktada bulunan çalışma istasyonları ve kütüphaneler şöyle:

"- Genç Akademi Sıhhiye: 600 kişilik kapasiteye sahip 09.00- 22.00 saatleri arasında öğrencileri ağırlayan Genç Akademi Sıhhiye, Sağlık Mah. Aksu Cad. No: 6/A Çankaya adresinde yer alıyor.

YHT GAR Öğrenci Çalışma İstasyonu: 300 metrekare üzerine kurulu 70 metrekare sessiz çalışma alanı, 40 kişilik kapasiteye sahip. Eti Mahallesi Metro Girişi -1. Kat Çankaya adresinde bulunan çalışma istasyonu, 09.00- 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kolej TED Öğrenci Çalışma İstasyonu: 500 metrekarelik alandan oluşuyor. 90 metrekarelik toplu çalışma alanı, 145 metrekarelik kafe alanı ile 250 kişilik kapasiteye sahip. Ziya Gökalp Caddesi ANKARAY TED Girişi -1. Kat Çankaya adresindeki çalışma istasyonu, 09.00- 22.00 saatleri arasında açık bulunuyor.

ODTÜ Öğrenci Çalışma İstasyonu: 580 metrekare alanda 50 kişilik kapasiteye sahip olan istasyonda öğrencilere ücretsiz internet, bilgisayar ve ücretsiz kafeterya hizmetleri sunuyor. Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı ODTÜ Metro İstasyonu No: 141 adresindeki istasyondan 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet alınabiliyor.

Meteoroloji Öğrenci Çalışma İstasyonu: 1000 metrekarelik alandan oluşan çalışma istasyonu, Kavacık Subayevleri Mahallesi Fatih Caddesi Metro Girişi -1. Kat Keçiören adresinde yer alıyor ve 09.00- 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Dikimevi Ankaray Kitap İstasyonu: İstasyonda, ders ve hikaye kitapları, romanlar, ansiklopediler ve dergiler bulunuyor. 5 bin 222 kitabın bulunduğu kütüphanede,vatandaşların kitap okuyacakları ve ders çalışacakları masalar da bulunuyor. Dikimevi Metro İstasyonu'ndaki kitap istasyonu, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında çalışıyor.

AŞTİ Kütüphane: 60 kişi kapasiteli kütüphaneye gelen öğrenciler, sabah 09.00 ve gece 01.00 saatleri arasında kütüphaneden yararlanabiliyor."