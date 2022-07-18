ANKARA BAKAN AKAR, TELEKONFERANS TOPLANTISI YAPTI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcıları ve birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcıları ve birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Yaşar Güler Hulusi Akar Güncel Haberler

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