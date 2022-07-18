ANKARA BAKAN AKAR, TELEKONFERANS TOPLANTISI YAPTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcıları ve birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcıları ve birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel