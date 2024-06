Amasya'da Atatürk Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi

AMASYA'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 105'inci yıldönümü nedeniyle Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali, düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 12 Haziran 1919'da Amasya'ya geldiğinde karşılandığı Cülüs Tepe mevkisinde temsili tören yapıldı. Canlandırmada Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi, "Paşam bütün Amasya emrinizdedir" sözleriyle Atatürk'ü karşıladı. Samsun'dan getirilen özel aracıyla konvoya öncülük eden Atatürk'ü ve beraberindekileri temsil eden oyuncuların peşinden Cumhurbaşkanı Vekili Cevdet Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protokol üyeleri ile Cülüs Tepe'den Yavuz Selim Meydanı'na kadar 'Atatürk ve Bayrağa Saygı' korteji düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Vekili Cevdet Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Cumhurbaşkanı Vekili Yılmaz yaptığı konuşmada, "105 yıl önce burada hareket geçen o milli ruh, canlılığını korumakta ve istiklale yürüyen o yürekler bugün bizlerde çarpmaktadır. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda önümüze çıkarılan engelleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milli mücadeledeki o şuurla aşmaya devam ediyoruz. Bugünün emperyalist oyunlarıyla aynı ruhla mücadele ediyoruz. Ülkemizi çok daha güçlü, daha müreffeh ve her alanda bağımsız hale getirmek için çalışıyoruz. Ortak değerimiz olan asırlık bir çınara dönüşmüş bulunan Cumhuriyetimizin birikimleri üzerinde yeni bir yüzyıla hep birlikte yürüyoruz. Türkiye yüzyılı olarak sembolleştirdiğimiz yeni dönemde hedefimiz, her alanda daha gelişmiş, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'dir. Merkez ülke Türkiye etrafında bir barış, istikrar ve refah kuşağı tesis etmektir. İman varsa, irade varsa, Allah'ın izniyle imkan da vardır biz her zaman buna inanıyoruz. Ecdadımızın onca imkansızlıklar içinde kurtardığı bu aziz vatanı 21'inci yüzyılın parlayan yıldızı olarak yükseltmek boynumuzun borcudur. Bu inançla, bir yandan büyük kalkınma hamleleri gerçekleştiriyor, diğer yandan hak, hukuk, adalet ve özgürlük alanlarında milletimizin, daha yüksek demokratik standartlarla buluşturan reformlar yaptık ve yapıyoruz. Mazlum Filistin halkı başta olmak üzere tüm mazlum milletlere sahip çıkıyoruz" dedi.

'HER GÜN DAHA İYİYE GİDİYORUZ'

Savunma sanayinde sağlanan ilerlemelerin her gün daha iyiye gittiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Vekili Cevdet Yılmaz, "Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış vatanımız için ödediğimiz bedelleri de unutmuş değiliz. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları İstiklal Harbi'ni yürütürken manda himaye peşinde koşanları da milletimiz biliyor. Tarih, kaynağını milletin yerli milli dinamiklerinden almayanların sönüp gitmeye mahkum olduğunu göstermiştir. 105 yıl önce Amasya'dan yükselen asil hürriyet iradesini bugün de canlı şekilde görebiliyoruz. Türkiye'yi büyütmeye, kalkındırmaya, milli iradeyi tahkim etmeye ve demokrasimizi daha ileriye taşımaya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam edeceğiz. Bu vesileyle sınırlarımızın içinde ve dışında görev yapmakta olan güvenlik güçlerimizi; destanlar yazan kahramanlarımızı buradan selamlıyorum. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum" diye konuştu.

'YETKİLERİ TEK BAŞIMA BEN KULLANACAĞIM' DEMEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "2'nci anayasal komisyon, plan bütçe komisyonlarıdır. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının da uzun süre başkanlığını yaptığı o komisyon, devletin vergiyi toplayan sahibiyle sosyal hizmetleri yapan şefkatli sol elinin dengesinin kurulduğu ve milletin kararının vekilleri tarafından hakkaniyetle tatbike memur ve mecbur olunan bir komisyonudur. Bunun için Gazi'nin elinde bütün yetkiler varken kazandığı bir Kurtuluş Savaşından sonra 'yetkilerin hepsini tek başıma bir başıma ben kullanacağım' demeyip, hatta Milli Mücadele sırasında Başkomutanlık yetkisini dahi 3'er ay dönemler için meclisin ufkesinden kelimesine kabul edip, her aşamada rıza araması Millet Meclisi'ni oluşturması, o meclisin açıldığı gün Mazbata Tahkikat Komisyonu kurup dört milletvekiliyle birlikte sabahlaması, 24 Nisan 1920 söz olarak 9 saat aralıksız, Samsun'a neden çıktık? Havza'da ne yaptık? Sivas Kongresi'nde Erzurum'da ne konuştuk? Balıkesir, Alaşehir kongrelerine katılmadık ama nasıl istifade ettik? Bu noktaya nasıl geldiği 9 saat işgal altındaki Anadolu'nun her birisi seçimle gelmiş, mazbataları bizzat tetkik edilmiş mevcut doğal üyelerinden müteşekkir milletin temsilcilerine anlatmış, rızalarını aramıştır" dedi.

'GÖREV SAYDIK'

Biz böyle bir demokratın böyle bir tek adam rejimi yerine bir meclisi önemseyen bir kahraman, bilge, dahi, devlet adamının biz yetkileri muhtesinde toplamak yerine milletin verdiği kadarıyla yetinip, milletin vekilini her şeyin önünde tutan bir anlayışın devamı olarak hep birlikte bugün Gazi Mustafa Kemal'in hatırasının önünde Amasya Tahmini'nin 105'inci yılında huACzurlarınızdayız. Ben, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim iki eserim var, biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir' dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin son genel başkanı olarak, genel başkan olduktan sonraki ilk 12 Haziran gününün tüm genel başkan yardımcılarımız, grup başkan vekillerimiz, tüm MYK'mızla birlikte Amasya'da geçirmeyi, Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı Amasya'da yapmayı, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızla birlikte resmi törenlerde sizlerle birlikte olmayı bir görev saydım. Bundan sonraki süreçte de en tarihimize en Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başka Türkiye Cumhuriyeti bütün emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.