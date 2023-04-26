Amasra Maden Faciası Davası... CHP'li Bankoğlu: "Saray'a Yakın Avukatların, Sürekli Ailelerin Dışarı Çıkarılma Talebi Oluyor.

Amasra'da 43 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili davanın ilk duruşması ikinci günde de savunmaların alınmasıyla devam ederken, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, “Saray’a yakınlığını bildiğimiz, hükümete yakınlığını bildiğimiz bazı avukatların, maden şehitlerinin ailelerinin dışarı çıkarılmasıyla ilgili sürekli talepleri oluyor. Aileler de bundan dolayı çok öfkeliler. Milletvekili olarak benim de salonun dışarısına çıkarılmamı söyledi Saray’ın avukatı. Biz Saray’ın avukatlarından rahatsızız” açıklamasını yaptı.

Haber : GAYE ŞEYMA CAN - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Amasra'da 43 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili davanın ilk duruşması ikinci günde de savunmaların alınmasıyla devam ederken, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, " Saray'a yakınlığını bildiğimiz, hükümete yakınlığını bildiğimiz bazı avukatların, maden şehitlerinin ailelerinin dışarı çıkarılmasıyla ilgili sürekli talepleri oluyor. Aileler de bundan dolayı çok öfkeliler. Milletvekili olarak benim de salonun dışarısına çıkarılmamı söyledi Saray'ın avukatı. Biz Saray'ın avukatlarından rahatsızız" açıklamasını yaptı.

Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 43 işçinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasına ilişkin davanın ilk duruşması, bugün ikinci gününde sürüyor. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliye koridorunda yapılan duruşma sürerken CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, davanın seyrine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildiğini belirten Bankoğlu, şunları söyledi:

"SARAY'IN AVUKATLARINDAN RAHATSIZIZ: İçeride daha gergin bir ortam var. Çünkü aileler çok üzgün, aynı zamanda da öfkeliler. Adalet talepleri var. Adil ve etkin bir yargılanma olsun diye biz de başından beri bu sürecin takipçisiyiz. Takipçisi olmaya da devam edeceğimizi söylemiştik ancak ne yazık ki, sanık avukatlarının; sanıkların savunmaları alınırken Saray'a yakınlığını bildiğimiz, hükümete yakınlığını bildiğimiz bazı avukatların, maden şehitlerinin ailelerinin dışarı çıkarılmasıyla ilgili sürekli talepleri oluyor. Aileler de bundan dolayı çok öfkeliler. Milletvekili olarak benim de salonun dışarısına çıkarılmamı söyledi sanık avukatı, Saray'ın avukatı. Biz Saray'ın avukatlarından rahatsızız. Kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Maden şehitleri ailelerimiz de rahatsız.

ADLİYEDE FİZİKİ KOŞULLAR YETERSİZ: İkinci olarak bu gördüğünüz adliyede görülüyor duruşma ama adliyede fiziki koşullar yetersiz. O yüzden duruşma, adliyenin koridorunda görülüyor. Bir koridorda duruşma görülemez. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Ne sanıklar avukatlarını görebiliyor ne avukatlar aileleri görebiliyor ne bilgisayarlarını kurabilecekleri teknik bir ortam var. Bu fiziki yetersizlikler içerisinde tüm kamuoyunun yakından takip ettiği, 43 madencimizi kaybettiğimiz bu kadar önemli bir davanın burada görülmesi kabul edilemez. Bunun acilen düzeltilmesi gerekiyor. Nitekim mahkeme heyeti bu durumu bildiği için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yazı yazmıştı. Demişti ki, 'Bartın'daki gençlik merkezini duruşmanın görülmesi için tahsis et' ama Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlik merkezinin amacı dışında kullanılamayacağına ilişkin bir yazıyla bu talebi reddetti.

SPOR SALONU, AKP'NİN TEMAYÜL YOKLAMASI İÇİN KULLANILMIŞTI: Peki, biz neyi biliyoruz? Bu salon 25 Mart 2023'te AKP'nin temayül yoklaması için kullanıldı. Demek ki amacı dışında kullanılabiliyor ya da bu salonların kurulma amacı başka. Biz yine Cumhur İttifakı'na mensup siyasi partilerin Amasra Spor Salonu'nda iftarlar düzenleyebildiğini de biliyoruz. Düzenlesinler ama iş, 43 madencimizi kaybettiğimiz, canımızı yitirdiğimiz böyle önemli bir davaya gelince duruşma salonu olarak buraların kullanılmasına izin verilmiyor. Bunu da kabul etmediğimiz gibi kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.

DOSYADA BAKANLIK DENETÇİLERİ YOK: Şimdi bir başka konu, bu duruşmada şu anda Amasra müessesesindeki yetkililerin savunmaları alınıyor ama bu duruşmada, bu dosyada Amasra müessesesinin bağlı olduğu TTK Genel Müdürü, yetkililer ya da bakanlık denetçileri yok. Çalışma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı'nın denetçileri bu dosyada yok. Savcılık, Enerji Bakanlığı'ndan soruşturma izni istemişti, bu kişilerin soruşturulabilmesi için ama bakanlık reddetmişti. Şimdi tüm bunları değerlendirdiğimizde biz bazı şeylerin üstünün kapatılmasının aksine, olayların açığa çıkması, adil ve etkin bir yargılanmayı yapılabilmesi için bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Nitekim Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. 4 ay çalıştık. Ne yazık ki çok kötü bir raporla karşılaştık.

TTK GENEL MÜDÜRÜ EMEKLİ EDİLMİŞ OLSA DA HESAP VERECEK: Patlamanın neden olduğuyla ilgili ciddi muhalefet şerhi yazdık. Bu patlama, hayatını kaybetmiş barutçunun yanlış patlatma yapması sebebiyle onun üzerine yıkılmaya çalışılmaktadır TTK Genel Müdürlüğü ve araştırma komisyonu tarafından. Bu çok çirkin bir suçlamadır. Bunu kabul etmiyoruz. Burada tüm sorumluların yargı önünde hesap verene kadar bu sürecin takipçisi olacağız. Birileri, TTK Genel Müdürü, emeklilikte yaşa takılanlardan emekli edilmiş olsa da yargı önünde hesap verecek. Biz 14 Ekim 2022'de 43 canımızı kaybettik ve bu işin siyasi hesabını da soracağız. Bunu da herkes bilsin."