Alanya'da misafir olduğu evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı - Haberler

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Alanya'da misafir olduğu evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Alanya'da misafir olduğu evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde misafir olarak gittiği evde hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde misafir olarak gittiği evde hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde Filistin asıllı R.M'nin (64) evinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İncelemelerde hırsızlığı, R.M'nin evine misafir olarak giden Cezayir asıllı M.A'nın (42) yaptığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Jandarma Hisarcık Antalya Alanya Güncel Haberler

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