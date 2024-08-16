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AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, AYM kararını eleştirdi

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TBMM Genel Kurulu'nda AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını eleştirerek, AYM'nin temyiz mercii olduğunu belirtti.

(TBMM) - Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını görüşmek için toplanan TBMM Genel Kurulu'nda genel görüşme önergesinin ön görüşmelerinde partilerin grup konuşmaları sırasında AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, "AYM ne demiş, 'Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin 'yok hükmünde' olduğunun tespitine ve Anayasa'nın 85'nci maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına', nerede tespit? 'Senin talebini değerlendirmiyorum, geçmişte verdiğim kararları tekrar ediyorum' diyor. Ne tespitinden bahsediyorsun?" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda genel görüşme önergesinin ön görüşmeleri sırasında AKP Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler şöyle konuştu:

"Arkadaşlar cahiller hakaret eder, bağırır çağırır. Ben kimseye hakaret etmiyorum, ben değerlendirme yapıyorum. Az önce dediler ya, ' Anayasa Mahkemesi'yok hükmünde' tespit diye bir karar vermiş' dediler. Allah allah dedik, bir bakalım gerçekten öyle mi olmuş? Şerafettin Can Atalay ve diğer avukatlarının dilekçe talep konusunu okuyorum, lütfen dikkatlice dinleyin. 'TBMM Genel Kurulu'nun 30 Ocak 2024 tarihli, 54'ncü birleşiminde Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi kararının okunması suretiyle Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 'yok hükmünde' olduğunun tespitine, Anayasa Mahkemesi'nin başlangıç kısmıyla ilgili iptaline ve yürürlüğünün durdurulması talep edilmiştir.' Tamam, talebi değerlendirdi AYM. Ne demiş, 'Talebi değerlendirdim, milletvekilinin Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin 'yok hükmünde' olduğunun tespitine ve Anayasa'nın 85'nci maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına', nerede tespit? 'Senin talebini değerlendirmiyorum, geçmişte verdiğim kararları tekrar ediyorum' diyor. Ne tespitinden bahsediyorsun? Bağırın arkadaşlar, bağırın. Peki, Anayasa Mahkemesi şu anki gündemle ilgili olarak da kendi kararında ne diyor, 'TBMM Genel Kurulu'nun 2024 tarihli 54'ncü birleşiminde Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi karar yazısının Başkanlıkça okunmasının Genel Kurula bildirmesi işlemi ile ilgili oluşan fiile durum hakkında Anayasa Mahkemesi'nin karar vermesi mümkün değildir' diyor.

Ya şunu açıkça söyleyin, gevelemeyin, AYM Türkiye'de yüksek yargı organı değildir, temyiz merciidir deyin. AYM süper temyiz merciidir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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