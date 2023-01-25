Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem (4)

PROF. DR. SÖZBİLİR: EGE DENİZİ'NDEKİ STRESİ AZALTMIŞ OLABİLİR

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Depremin, 'pliny-strabo' fayı adı verilen büyük ölçekli fay zonu üzerinde olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerine göre depremin büyüklüğü 5.4 ile 5.9 arasında değişiyor. Bu zon, aynı zamanda Anadolu levhası altına dalan Afrika levhasının yırtıldığı yere karşılık geliyor. Son aylarda meydana gelen ve deprem fırtınaları şeklinde süren süreçte gerçekleşti. Bu yırtılma yeri, jeolojik anlamda Ege ile Akdeniz'i birbirinden ayıran bölgeyi de ifade ediyor. Son 2 ay içinde Ege Denizi'nde meydana gelen depremlere karşılık verecek şekilde gelişmiş olmalı. Odak mekanizma çözümü sol yanal bir hareketi gösteriyor. Bu deprem, Ege Denizi'ndeki stresi de belli oranda azaltmış olabilir" dedi.