Akçakoca-Ereğli yolu su taşkını nedeniyle ulaşıma kapandı Düzce'de su taşkınıyla yola taşınan odun ve taş parçaları nedeniyle D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca-Ereğli yönünde ulaşım sağlanamıyor. Düzce'de su taşkınıyla yola taşınan odun ve taş parçaları nedeniyle D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca-Ereğli yönünde ulaşım sağlanamıyor. Çayağzı mevkisinde sağanağın ardından su taşkınları meydana geldi. Suyla birlikte yola taşınan taş ve odun parçaları sebebiyle Zonguldak Ereğli istikameti trafiğe kapatıldı. Jandarma ve polis ekipleri Ereğli yönüne giden sürücüleri Sokak mevkisinde durduruyor. Ekiplerin yolu temizleme çalışması devam ediyor. AA / Ömer Ürer - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Akçakoca-Ereğli yolu su taşkını nedeniyle ulaşıma kapandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.