AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş oyunu İstanbul'da kullandı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Bahçelievler'de kullandı.

Bahçelievler Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu'na gelen Kurtulmuş, oyunu kullanacağı 3041 numaralı sandıkta görevli başkan ve müşahitlerle selamlaştı.

Görevlilere kimliğini ibraz eden Kurtulmuş, kabine geçip oyunu kullandıktan sonra "Hayırlı olsun." diyerek zarfı sandığa attı.

Kurtulmuş, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların günün ilk saatlerinden itibaren oylarını kullandığını, sandık başlarının fevkalade dolu olduğunu, hemen her ilçeden benzer haberler geldiğini ve bundan çok memnun olduklarını dile getirdi.

Türkiye demokrasisinin, bedeli en ağır ödenmiş demokrasilerden biri olduğunu belirten Kurtulmuş, "Halkımız da her zaman demokrasiye, sandığa, milli iradeye sahip çıkıyor. Dünyanın en gelişmiş demokrasileri olduğunu zannettiğimiz ülkelerle kıyaslandığında, böyle yüzde 50'ler seviyesinde bir katılım olduğu zaman büyük başarı gördüklerini biliyoruz. Ancak öyle görünüyor ki bu seçim belki yüzde 90'ları aşacak bir katılım olacak. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Demokrasi tarihine altın harflerle geçecek bir seçim olacak"

Kurtulmuş, demokraside bir hakem, bir de hakim bulunduğunu, onun da milletin kendisi olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Millet bütün konuşulanları dinler, kararını sandıkta verir. İnşallah önümüzdeki yüzyılı etkileyecek bu büyük seçim, 14 Mayıs 2023 seçimi, öyle görünüyor ki Türkiye demokrasi tarihine de altın harflerle geçecek bir seçim olacak. İnşallah gün boyu bu oy verme işlemleri böyle bir panayır, eğlence gibi büyük coşkuyla... İnsanlar çoluk çocuk, dede nine, herkes sandık başına gelmiş. İnşallah oy verme işlemi Türkiye'nin her yerinde gayet güzel bir şekilde devam eder."

Kurtulmuş, oyların sayılması sürecinde her sandığın başında parti sorumluları olduğunu, ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görevlendirdiği kişilerin de bu süreçte görevleri başında bulunduğunu aktararak "Ümit ederiz ki bir tek vatandaşımızın bile oyu zayi olmadan sandıklardaki sonuçlar alınır ve en kısa süre içerisinde de seçimlerin sonucu ilan edilir. Biz milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Türkiye için bu tarihi dönüm noktası inşallah büyük, güçlü adımlarla ilerleyeceğimiz bir seçim olacak. Şimdiden sonuçları bütün ülkemize, halkımıza hayırlı olsun." şeklinde konuştu.