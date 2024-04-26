Survivor All Star'da haftanın eleme adayı belirlendi ve son bölümde Acil Durum Konseyi toplandı. Yarışmada tüm dengeler değişirken, iki takım ödül oyunu için parkurdaki yerini aldı. Acil durum konseyinde, Kırmızı takımdan bir yarışmacı Mavi takıma geçti ve böylelikle takımlar arası denge sağlandı.SURVİVOR ÖDÜL OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor Acil Durum Konseyi toplandı! Mavi takıma kim geçti? İŞTE MERAK EDLİLENLER...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu için Mavi ve Kırmızı takım karşı karşıya geldi ve kazanan büyük ödülün sahibi oldu. Ancak, dokunulmazlık oyununda 12-11'lik skorla galip gelen takım Kırmızı takım oldu.

Survivor'da dengeler sürekli değişiyor. Dün gece yayınlanan eleme düellosunda Mavi takımdan Berna adaya veda eden isim oldu. Bir önceki hafta da yine Mavi takımdan Yaman veda etmişti. Onun öncesinde ise Mavi takımdan Poyraz sürpriz bir şekilde elendi. Hal böyle olunca Mavi takımın yarışmacıları azaldı. Yeni bölüm tanıtımında ise Acun Ilıcalı Kırmızı takımdan Mavi takıma bir yarışmacının geçeceğini açıkladı.

MAVİ TAKIMA KİM GEÇTİ?

Survivor'da Acil Durum Konseyi bölümün başında toplandı. Takımlar arası dengeyi sağlamak adına tek bir hamleyle bir kadın yarışmacının Kırmızı takımdan Mavi takıma geçme kararı alındı. Mavi takıma geçen yarışmacı ise Merve oldu.

Buna göre takım durumları şu şekilde güncellenmiş oldu;

KIRMIZI TAKIM:

Özgür

Aleyna

Yunus Emre

Sercan

Nagihan

Nefise Karatay

Hilmicem

Avatar Atakan

MAVİ TAKIM:

Ogeday

Furkan Kızılay

Yasin

Batuhan

Seda

Damla Can

Merve Aydın