Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor
Ağrı'nın yüksek kesimlerinde mayıs ayının başından bu yana etkili olan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Balık Gölü ve çevresi beyaza büründü. Kar yağışı çobanları da hazırlıksız yakaladı ve hayvanları köylere götürmelerine neden oldu.
Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte mayıs ayının başından bu yana etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakıyor.
Taşlıçay ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü ve çevresi beyaza büründü.
Gölün çevresinde küçükbaş hayvan sürülerini otlatan çobanlar da kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
Çobanlar, kar yağışının altında hayvanları köylere götürdü.