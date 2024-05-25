Afyonkarahisar'da kayanın üzerinden düşen kişi yaralandı
İhsaniye ilçesinde Ayazini köyüne dağcılık ve spor kulübüyle giden bir kişi, bir kayanın üzerine çıktığı sırada düşerek yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kayanın üzerinden düşen kişi yaralandı.
Ayazini köyüne dağcılık ve spor kulübüyle giden D.A.S, (42) bir kayanın üzerine çıktı.
Bir anlık dikkatsizlik sonucu düşen D.A.S, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.