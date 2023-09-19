Afyonkarahisar'da Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 216 personel görev aldı ve bin 311 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Ayrıca 617 aracın evrak kontrolleri yapıldı ve 21 araç sürücüsüne trafik cezası kesildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde 216 personel görev aldı. Denetimde bin 311 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulaması yapılırken, durdurulan 617 aracın ise evrak kontrolleri yapıldı. Denetimde 21 araç sürücüsüne ilgili trafik kanunlarına uymadıkları için 42 bin 177 TL para cezası kesilirken, ruhsatsız tabanca taşıyan 1 kişi ile maksat dışı kesici alet bulunduran 4 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR