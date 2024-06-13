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Pırlanta Plajı nerede, nasıl gidilir? #127754 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir?

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Pırlanta Plajı nerede, nasıl gidilir? Pırlanta Plajı, bu plajlardan biri olarak öne çıkıyor. İzmir'de denize girmek için en ideal yerlerden biri olan Pırlanta Plajı'na nasıl gidileceği merak konusu olmaya devam ediyor. Bu plaj, kristal berraklığındaki suyu ve altın sarısı kumuyla bilinir. İzmir'deki diğer popüler plajlar da ziyaretçilerini bekliyor.

İzmir'de denize girebileceğiniz en iyi plajlar arasında Pırlanta Plajı bulunuyor. Birçok kişi Pırlanta Plajına nasıl gidileceği merak ediyor. Pırlanta Plajı, İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alıyor. Bu plaj, Çeşme'nin en güzel ve popüler plajlarından biridir. Peki, Pırlanta Plajı nerede, nasıl gidilir? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir?

PIRLANTA PLAJINA NASIL GİDİLİR?

Pırlanta Plajı, İzmir'in Çeşme ilçesinde, Çiftlikköy mahallesinde yer alır.

  • İzmir şehir merkezinden Çeşme'ye ulaşmak için İzmir-Çeşme Otoyolu'nu (O-32) kullanmanız gerekmektedir.
  • Otoyolu kullanarak Çeşme'ye ulaştıktan sonra, Çeşme'den Çiftlikköy yönüne doğru ilerlemeniz gerekiyor.

Pırlanta Plajı nerede, nasıl gidilir? #127754 İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir?

İZMİR'DEKİ EN İYİ PLAJLAR HANGİLERİ?

  • Mimoza Koyu
  • Bodrum Koyu Plajı
  • Dolungaz Koyu
  • Ayıbalığı Koyu
  • Sazlıca Plajı
  • Yeni Foça Halk Plajı
  • Garip Adası
  • Kalem Adası
  • Fame Beach
  • Pissa Koyu
  • Killik Koyu
  • Zindancık Koyu
  • Ilıca Plajı
  • Delikli Koy
  • Ildırı
  • Aya Yorgi Koyu
  • Altınkum Halk Plajı
  • Çark Plajı
  • Kocakarı Plajı
  • Paşalimanı
  • Boyalık
  • Pırlanta Plajı
  • Ovacık Sahili
  • Demircili Plajı
  • Bodrum Koyu
  • Yarımada (Karantina Adası)
  • Demircili Plajı
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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