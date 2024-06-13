İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Paşalimanı plajı nerede, nasıl gidilir? #127754
İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? Paşalimanı plajı nerede, nasıl gidilir? İzmir, Türkiye'nin en güzel plajlarına ev sahipliği yapmaktadır. İzmir'de denize girebileceğiniz en güzel yerleri ve Paşalimanı plajının konumunu merak ediyor olabilirsiniz. İzmir'deki plajlar hem yerli hem de yabancı turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilir.
İzmir'de denize girebileceğiniz en iyi plajlar arasında Paşalimanı plajı da bulunmaktadır. Paşalimanı plajına nasıl gidileceği merak ediliyor. İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Paşalimanı plajı nerede, nasıl gidilir?
İZMİR'DEKİ EN İYİ PLAJLAR HANGİLERİ?
- Mimoza Koyu
- Bodrum Koyu Plajı
- Dolungaz Koyu
- Ayıbalığı Koyu
- Sazlıca Plajı
- Yeni Foça Halk Plajı
- Garip Adası
- Kalem Adası
- Fame Beach
- Pissa Koyu
- Killik Koyu
- Zindancık Koyu
- Ilıca Plajı
- Delikli Koy
- Ildırı
- Aya Yorgi Koyu
- Altınkum Halk Plajı
- Çark Plajı
- Kocakarı Plajı
- Paşalimanı
- Boyalık
- Pırlanta Plajı
- Ovacık Sahili
- Demircili Plajı
- Bodrum Koyu
- Yarımada (Karantina Adası)
- Demircili Plajı
PAŞALİMANI PLAJINA NASIL GİDİLİR?
İzmir şehir merkezinden Çeşme'ye gitmek için İzmir-Çeşme Otoyolu'nu (O-32) kullanabilirsiniz. Çeşme'ye ulaştıktan sonra Paşalimanı tabelalarını takip ederek plaja ulaşabilirsiniz. Yolculuk yaklaşık 1-1.5 saat sürer.
İzmir'den Çeşme'ye otobüsle ulaşabilirsiniz. Çeşme Otogarı'na vardığınızda, Dalyan ve Paşalimanı yönüne giden minibüsleri kullanabilirsiniz. Ayrıca taksi ile de ulaşım sağlayabilirsiniz.