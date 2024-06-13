İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Paşalimanı plajı nerede, nasıl gidilir? #127754

İzmir'de denize girebileceğiniz en iyi plajlar arasında Paşalimanı plajı da bulunmaktadır. Paşalimanı plajına nasıl gidileceği merak ediliyor. İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Paşalimanı plajı nerede, nasıl gidilir?

İZMİR'DEKİ EN İYİ PLAJLAR HANGİLERİ?

Mimoza Koyu

Bodrum Koyu Plajı

Dolungaz Koyu

Ayıbalığı Koyu

Sazlıca Plajı

Yeni Foça Halk Plajı

Garip Adası

Kalem Adası

Fame Beach

Pissa Koyu

Killik Koyu

Zindancık Koyu

Ilıca Plajı

Delikli Koy

Ildırı

Aya Yorgi Koyu

Altınkum Halk Plajı

Çark Plajı

Kocakarı Plajı

Paşalimanı

Boyalık

Pırlanta Plajı

Ovacık Sahili

Demircili Plajı

Bodrum Koyu

Yarımada (Karantina Adası)

Demircili Plajı

PAŞALİMANI PLAJINA NASIL GİDİLİR?

İzmir şehir merkezinden Çeşme'ye gitmek için İzmir-Çeşme Otoyolu'nu (O-32) kullanabilirsiniz. Çeşme'ye ulaştıktan sonra Paşalimanı tabelalarını takip ederek plaja ulaşabilirsiniz. Yolculuk yaklaşık 1-1.5 saat sürer.

İzmir'den Çeşme'ye otobüsle ulaşabilirsiniz. Çeşme Otogarı'na vardığınızda, Dalyan ve Paşalimanı yönüne giden minibüsleri kullanabilirsiniz. Ayrıca taksi ile de ulaşım sağlayabilirsiniz.