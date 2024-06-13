Bayram tatilinde bankalar açık mı? Kurban Bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu?

Bayram tatilinde bankalar açık mı? merak konusu oldu. Tatilin 9 güne uzatılmasının ardından, banka çalışma saatleri ile ilgili sorular sıkça gündeme geliyor. Bayram tatili süresince bankaların açık olup olmayacağı, hangi günlerde çalışacakları araştırılmaya başlandı. Peki, Bayram tatilinde bankalar açık mı? Kurban Bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu? İşte merak edilenler...

BAYRAM TATİLİNDE BANKALAR AÇIK MI?

Bayram tatili 14 Haziran Cuma günü mesai bitimiyle başlayacak ve kamu çalışanlarına verilen iki günlük idari izinle birlikte, 24 Haziran Pazartesi günü iş başı yapılacak. Kurban Bayramı'na denk gelen tarihlerde bankalar kapalı olacak. Ancak, idari izinli sayılan 20-21 Haziran tarihlerinde bankalar hizmet vermeye devam edecek.

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda noterler genellikle resmi tatil kapsamında olur ve bu dönemde kapalıdır. Ancak, bazı özel durumlarda noterler acil işler için hizmet verebilirler.