KPSS önlisans tercih ücretleri hangi bankaya yatıyor? KPSSP önlisans ücretleri hangi bankaya ödenir?

Kpss önlisans tercih ücretleri hangi bankaya yatıyor? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada 2024 yılında gerçekleşecek KPSS sınavının başvuruları hakkında detaylar verildi. Peki, KPSS önlisans tercih ücretleri hangi bankaya yatıyor? KPSSP önlisans ücretleri hangi bankaya ödenir?

KPSS ÖNLİSANS TERCİH ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIYOR?

Sınav ücretini ödemek isteyen adaylar, Ziraat Bankası'nın internet bankacılığı veya mobil bankacılık hizmetleri aracılığıyla yatırabilirler. Ayrıca, Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı ile PTT İş Yerlerinden de ödeme yapabilirler.