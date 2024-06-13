Süt dolu kovanın içine düşen bebek öldü! Olay ne, nerede oldu?

Kayseri'de 1 buçuk yaşındaki yabancı uyruklu bebek, balkonda oyun oynadığı sırada süt dolu kovanın içerisine düştü. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan bebek, 4 günlük yaşam savaşını kaybederek can verdi. Talihsiz olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

OLAY NE?

Olay, saat pazar günü saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi.

1 BUÇUK YAŞINDAKİ BEBEK ÖLDÜ MÜ?

Evin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Lemis B.. peynir yapımı için konulan süt dolu kovanın içerisine düştü. Ailesinin fark etmesi ile Lemis B., kovadan çıkarılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı olan bebek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Lemis B., tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 gün sonra hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.