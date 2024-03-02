Adıyaman'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Han idaresindeki 02 HA 702 plakalı traktör, Kuzevleri köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Mustafa Han'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.