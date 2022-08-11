Adana haber! Adana'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Adana haberine göre Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı. Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik merkez Seyhan ilçesinde düzenlediği operasyonda S.E.Ç'yi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel AA / Eren Bozkurt Jandarma Adana PKK Güncel Haberler

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