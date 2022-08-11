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Adana haber! Adana'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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Adana haber! Adana'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adana haberine göre Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik merkez Seyhan ilçesinde düzenlediği operasyonda S.E.Ç'yi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

Şüpheli S.E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

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