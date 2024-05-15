Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, girdiği sulama kanalında kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, suda kaybolan çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, girdiği sulama kanalında kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
PTT Evleri Mahallesi'ndeki kanala giren bir çocuğun akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Dalgıç polisler, suda kaybolan çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.