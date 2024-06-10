Polonya Türkiye maçı ne maçı? Hazırlık maçı mı EURO 2024 maçı mı?

Polonya Türkiye maçı ne maçı? Polonya Türkiye maçına saatler kaldı. Montella'nın öğrencileri önemli bir provaya çıkacak. Peki, Polonya Türkiye maçı ne maçı, EURO 2024 maçı mı? İşte detaylar!

POLONYA TÜRKİYE MAÇI NE MAÇI?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında son özel maçında yarın deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Millilerin 626. müsabakası

A Milli Futbol Takımı, Polonya karşılamasıyla tarihindeki 626. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 342'si resmi, 283'ü özel olmak üzere toplamda 625 karşılaşmada 1'i hükmen 242 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 235 mağlubiyet ve 148 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 852 gol kaydederken, kalesinde ise 895 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella 8. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 3'ü resmi, 4'ü özel olmak üzere 7 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Balazs Berke düdük çalacak

Polonya - Türkiye mücadelesini Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Balazs Berke yönetecek. Berke'nin yardımcılıklarını Vencel Toth ile Balazs Szert yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mihaly Kapraly olacak.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 nihai kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı