Survivor final tarihi 2024 Survivor All Star finali ne zaman? Survivor İstanbul finali ne zaman?

1 Ocak'ta ekrana gelen olan Survivor All Star 2024'ten heyecan devam ediyor. Nefes kesen oyunların oynandığı yarışmada Final oyunu merak ediliyor. Peki, Survivor final tarihi 2024 Survivor All Star finali ne zaman? Survivor İstanbul finali ne zaman?

FİNAL BÖLÜMÜNE GEÇİLDİ

Büyük finale adım adım yaklaşan yarışmanın yeni bölümünde yarışmacılar, 1. final oyunu için karşı karşıya geliyor.

Murat Ceylan, 10 Haziran tarihli 239. bölümde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Survivor All Star 2024'te final oyunlarına hoş geldiniz. 5 isim ve bugün sadece bir kişi final koltuğu adına bu kolyenin sahibi olacak. Yani bugün kazanan finalist olmayı garantileyecek.

Bugün İstanbul final koltuğunu kim kazanacak, kim hak edecek?' dedi.

Bugün ilk final oyunu sonucunda kolyeyi kazanan yarışmacı, birinci finalist olacak.

Finalis tolan yarışmacı ve final koltuğuna oturmaya hak kazanacak.

SURVİVOR FİNAL TARİHİ 2024 SURVİVOR ALL STAR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor All Star büyük final, 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. 2024 şampiyonunun belli olacağı final gecesi canlı olarak yayınlanacak. Aylardır Dominik'te süren mücadelenin ardından büyük final Türkiye'de yapılacak. İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi finale sahne olacak.SMS oylaması sonucuna göre şampiyon olacak.