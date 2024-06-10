Fenerbahçe Anadolu Efes hangi kanalda?
Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşıkarşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe Anadolu Efes hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off final serisimaçında Anadolu Efes ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Anadolu Efes hangi kanalda?
FENERBAHÇE ANADOLU EFES HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, Bein Sports 5, beIN Sports Haber, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.
FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes Maçı, saat 20:30 başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi Play-Off Final maçı, İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu'nda oynanacak.