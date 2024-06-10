Survivor Final oyununu kim kazandı? 10 Haziran Pazartesi Survivor ilk finalist kim 2024?

1 Ocak'ta ekrana gelen olan Survivor All Star 2024'ten heyecan devam ediyor. Nefes kesen oyunların oynandığı yarışmada Final oyunu merak ediliyor. Peki, Survivor Final oyununu kim kazandı 10 Haziran Pazartesi 2024?

ADAYLAR KİM?

Büyük finale adım adım yaklaşan yarışmanın yeni bölümünde yarışmacılar, 1. final oyunu için karşı karşıya geliyor.

Murat Ceylan, 10 Haziran tarihli 239. bölümde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Survivor All Star 2024'te final oyunlarına hoş geldiniz. 5 isim ve bugün sadece bir kişi final koltuğu adına bu kolyenin sahibi olacak. Yani bugün kazanan finalist olmayı garantileyecek.

Bugün İstanbul final koltuğunu kim kazanacak, kim hak edecek?' dedi.

Bugün ilk final oyunu sonucunda kolyeyi kazanan yarışmacı, birinci finalist olacak.

Finalistolan yarışmacı ve final koltuğuna oturmaya hak kazanacak.

İşte adaylar: