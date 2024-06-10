Üye Girişi
Haberler

Basketbol şampiyonluk play off serisi kaç maç? #127936

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşıkarşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe Anadolu Efes hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off final serisimaçında Anadolu Efes ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Anadolu Efes hangi kanalda?

FENERBAHÇE ANADOLU EFES HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, Bein Sports 5, beIN Sports Haber, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes Maçı, saat 20:30 başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi Play-Off Final maçı, İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

BASKETBOL ŞAMPİYONLUK PLAY OFF SERİSİ KAÇ MAÇ?

Seride 3. skorunu elde eden tarafı şampiyon oluyor.

Şuan seri 2-0.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes Fenerbahçe Basketbol Efes Gündem Yaşam Spor Haberler

Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var

Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var

 Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

 İlahiyat Fakültesi'nde mide bulandıran olay! Tuvalette köpeği istismar ederken öğrencilere suçüstü yakalandı

İlahiyat Fakültesi'nde mide bulandıran olay! Tuvalette köpeği istismar ederken öğrencilere suçüstü yakalandı

 Eşi ve kızını öldürüp intihara kalkıştı! Site bahçesinde yankılanan son sözler 'Dur baba, yapma' haykırışı oldu

Eşi ve kızını öldürüp intihara kalkıştı! Site bahçesinde yankılanan son sözler "Dur baba, yapma" haykırışı oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title