Polonya Türkiye maçı hakemi kim, nereli? Milli maçı kim yönetiyor?

Polonya Türkiye maçı hakemi kim, nereli? Polonya ile Türkiye arasında oynanacak son hazırlık maçı öncesi futbol severler maçın hakeminin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Polonya Türkiye maçı hakemi kim, nereli? İşte milli maçta düdük çalacak hakem ve maça dair detaylar haberimizde...

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI HAKEMİ KİM, NERELİ?

Polonya - Türkiye mücadelesini Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Balazs Berke yönetecek. Berke'nin yardımcılıklarını Vencel Toth ile Balazs Szert yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mihaly Kapraly olacak.

MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA?

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, turnuva hazırlıkları kapsamında son özel maçını Polonya ile oynayacak. Milliler yarın TSİ 21.45'te başkent Varşova'da bulunan PGE Narodowy Stadyumu'nda Polonya ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, 11 Haziran Salı günü Polonya'dan Almanya'ya geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek. Milliler, son olarak İtalya ile hazırlık maçında karşılaştı ve 0-0 berabere kaldı.

MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 nihai kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı