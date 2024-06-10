Üye Girişi
Haberler

"YKS iptal mi olacak, sorular çalındı mı" iddialarına ÖSYM Başkanı'ndan cevap geldi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 milyon 36 bin 945 üniversite adayının başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında çeşitli iddialar gündeme geldi. "YKS iptal mi olacak, sorular çalındı mı" iddialarına ÖSYM Başkanı'ndan cevap geldi!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ikinci ve üçüncü oturumu bugün düzenlendi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS ardından yaptığı açıklaması ile"YKS iptal mi olacak, sorular çalındı mı" iddialarına ÖSYM Başkanı'ndan cevap geldi.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN İDDİALARA CEVAP GELDİ

"ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'ın açıklaması şöyle:

3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarıyla tamamlanmıştır."

Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." dedi.

'YKS iptal mi olacak, sorular çalındı mı' iddialarına ÖSYM Başkanı'ndan cevap geldi!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ösym YKS Gündem Eğitim Genel Haberler

Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var

Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var

 Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

 İlahiyat Fakültesi'nde mide bulandıran olay! Tuvalette köpeği istismar ederken öğrencilere suçüstü yakalandı

İlahiyat Fakültesi'nde mide bulandıran olay! Tuvalette köpeği istismar ederken öğrencilere suçüstü yakalandı

 Eşi ve kızını öldürüp intihara kalkıştı! Site bahçesinde yankılanan son sözler 'Dur baba, yapma' haykırışı oldu

Eşi ve kızını öldürüp intihara kalkıştı! Site bahçesinde yankılanan son sözler "Dur baba, yapma" haykırışı oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title