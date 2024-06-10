Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ikinci ve üçüncü oturumu bugün düzenlendi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS ardından yaptığı açıklaması ile"YKS iptal mi olacak, sorular çalındı mı" iddialarına ÖSYM Başkanı'ndan cevap geldi.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN İDDİALARA CEVAP GELDİ

"ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'ın açıklaması şöyle:

3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarıyla tamamlanmıştır."

Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." dedi.