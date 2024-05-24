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Adana'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düştüğü iddia edilen çocuk kayboldu. Olay yerine dalgıç polisler ve sağlık ekibi sevk edildi ancak çocuk bulunamadı. Arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başlayacak.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düştüğü iddia edilen çocuk kayboldu.

Merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde, elini yıkamak için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına eğilen Burak Alper Bingül, iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü.

Gencin akıntıya kapılıp, sürüklendiğini gören bir kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler ve Acil sağlık ekibi sevk edildi.

Kanalda arama yapan dalgıç polisler, genci bulamadı. Bir süre daha kanalda aramayı sürdüren dalgıç polis, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi.

Günün ilk ışıklarıyla arama çalışmalarına yeniden başlanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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