Son dakika gündem: Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aynı caddede faaliyet gösteren 2 esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aynı caddede faaliyet gösteren 2 esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. İnönü Caddesi'nde 2 esnaf arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden silahla yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. AA / Koray Kılıç - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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