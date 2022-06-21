Son dakika gündem: Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
AA - Koray Kılıç - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aynı caddede faaliyet gösteren 2 esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aynı caddede faaliyet gösteren 2 esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
İnönü Caddesi'nde 2 esnaf arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden silahla yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Koray Kılıç - Güncel