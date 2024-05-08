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Adana'da ambulansa saldıran zanlı tutuklandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir vakaya giden ambulans ekibine saldıran ve 2 sağlık görevlisini yaralayan zanlı tutuklandı. Yaralanan sağlık görevlileri tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde ambulansa saldırarak 2 sağlık görevlisini yaralayan zanlı tutuklandı.

Karacaoğlan Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta bir vakaya giden 112 Acil Sağlık ekibine, olay yerine geç ulaştığını öne sürerek kürekle saldıran ve biri hamile 2 sağlık görevlisini yaralayan zanlı Yılmaz A. polis ekiplerince yakalandı.

Vefat eden babasının cenazesine katıldıktan sonra adliyeye sevk edilen Yılmaz A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralanan sağlık görevlilerinin tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Adana Kozan Adliye Suç Sağlık Güncel Haberler

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