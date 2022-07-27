Adana Büyükşehir Belediyesinden menfez çalışması
Adana Büyükşehir Belediyesi, su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla merkez Sarıçam ilçesinde menfez çalışması yaptı.
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Adana Büyükşehir Belediyesi, su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla merkez Sarıçam ilçesinde menfez çalışması yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy, Boynuyoğun ve Osmangazi mahallelerinde çalışma gerçekleştirildi.
Mevcut menfezlerin de büyütüldüğü çalışma kapsamında ekipler, dere yataklarında temizlik de yaptı.???????
AA / Fikret Kavğalı - Güncel