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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uluslararası Adalet Divanı kararı önemli ancak yetersiz

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması ve insani yardımların önünün açılması kararını değerlendirdi. Tunç, kararın Filistin'deki kan ve gözyaşının dinmesi adına önemli olduğunu ancak yetersiz olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Uluslararası Adalet Divanının 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Refah'ta soykırım yapan işgalci İsrail'in saldırıları durdurmasına ve insani yardımların önünün açılmasına yönelik verdiği karar, Filistin'de akan kan ve gözyaşının dinmesi adına önemli ancak yetersizdir." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze'deki saldırılarını derhal durdurması kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Uluslararası Adalet Divanının 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Refah'ta soykırım yapan işgalci İsrail'in saldırıları durdurmasına ve insani yardımların önünün açılmasına yönelik verdiği karar, Filistin'de akan kan ve gözyaşının dinmesi adına önemli ancak yetersizdir." değerlendirmesini yapan Tunç, İsrail'in UAD'ın aldığı kararlara en kısa sürede uyması gerektiğini vurguladı.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 8 aydan bu yana 36 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 80 binden fazla Filistinlinin ise yaralanmasına neden olan barbar İsrail, işlediği savaş ve insanlık suçlarına son vermelidir. İsrail, terör örgütü gibi davranmayı bırakmalı, uluslararası hukukun gereğini yerine getirmelidir. Demokrasiye ve insan haklarına inanan ülkeler ve uluslararası kuruluşlar da İsrail'in kararlara uyması noktasında harekete geçmelidir."

İnsanlık vicdanında mahkum olan İsrailli yetkililerin, en kısa sürede hak ettikleri cezaya çarptırılması gerektiğini belirten Tunç, Türkiye olarak İsrail'in saldırıları duruncaya ve İsrailli yetkililer cezalandırılıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Bakan Tunç, masum Filistinlilerin haklı davasında yanlarında olmaya, dünyada hakkı ve adaleti savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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