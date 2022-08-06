ABD ve İsrail savunma bakanları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD ve İsrail savunma bakanları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları görüştü

ABD ve İsrail savunma bakanları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları görüştü

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları değerlendirdiği belirtildi.

 - Güncelleme:

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları değerlendirdiği belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gantz ile Austin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberde, Gantz'ın, Austin'ı, Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından haberdar ettiği aktarıldı.

Yediot Ahronot Gazetesi ise Gantz'ın, görüşmede, " İsrail'in kendisini ve vatandaşlarını koruduğu ve İsraillileri hedef alan Filistinli gruplara karşı kararlı bir şekilde hareket edeceklerini ifade ettiği" bilgisine yer verdi.

İsrail ordusu dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'in saldırılarına karşılık, Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 100 roket fırlatıldığını duyurmuştu.

AA / Gülşen Topçu - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Lloyd Austin İsrail Gazze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title