ABD, Rusya merkezli 3 firma ve 2 kişiyi yaptırım listesine aldı

ABD, Kuzey Kore ve Rusya arasında "silah alışverişi sağladıkları" gerekçesiyle Rusya merkezli 3 firma ve 2 kişinin yaptırım listesine alındığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'dan 2 kişi ve 3 firmaya yönelik yaptırım kararına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, yaptırım listesine alınan Rafort Limited Liability Company, Trans Kapital Limited Liability Company ve Tekhnologiya, OOO adlı firmaların Kuzey Kore ve Rusya arasında "silah alışverişini sağladığı" ifade edildi.

Açıklamada Rafort Limited Liability Company firmasının yöneticilerinden Rafael Anatolyevich Gazaryan ve Tekhnologiya, OOO firmasının sahibi Aleksey Budnev'e de yaptırım uygulandığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da yaptırıma ilişkin yazılı açıklamasında bu şirket ve kişilerin, Birleşmiş Milletlerin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını "ihlal ettiğini" belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi, Rusya'ya "silah ihracatı" iddialarını yalanladı

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, ülke lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un açıklamalarına yer verildi.

Kim Yo-jong, Kuzey Kore'nin silah sistemlerinin Rusya'ya ihraç edildiğine ilişkin iddiaların hatalı bir bakış açısı ve kurguyla oluşturulduğunu söyleyerek, askeri alanda teknolojilerini herhangi bir ülkeye transfer etme ya da kamuya açma niyetleri olmadığını ifade etti.