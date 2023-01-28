ABD'nin Yabancı Ülkelere Yaptığı Silah Satışı 2022 Mali Yılında Büyük Artış Gösterdi

Abd Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ABD'nin 2022 mali yılında yabancı ülkelere silah satışı büyük oranda artış gösterdi. Bakanlık, bu artışın temel olarak ABD'nin, Rusya'yla çatışma halinde olan Ukrayna'ya olan askeri desteği kapsamında gerçekleştiğini savundu.

Verilere göre ABD Dışişleri Bakanlığı'nın onayladığı devletten devlete yapılan dış askeri satışların toplam değeri, 30 Eylül 2022'de sona eren 12 aylık dönem olan 2022 mali yılında 51,9 milyar dolara ulaştı. Bu bir önceki mali yıldaki 34,8 milyar dolarlık satışa göre, yüzde 49,1 artış anlamına geliyor.

Doğrudan ticari satışlar olarak da bilinen ABD'li savunma şirketlerinin yabancı devletlere yaptıkları silah ve askeri ekipman satışları 2021 mali yılında 103,4 milyar dolarken 2022'de yüzde 48,6 artışla 153,7 milyar dolara yükseldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yayınladığı basın bildirisinde 2022 mali yılı sonu itibariyle savunma ticari faaliyetleri yürütmek üzere 14.445 kuruluşun Savunma Ticari Kontrolleri Dairesi'ne kayıtlı olduğunu, bunun da 2021 mali yılına göre hafif bir artış anlamına geldiğini bildirdi.

"Silah transferleri ve savunma ticaretinin, ABD dış politikasının önemli araçları olduğunu" öne süren ABD Dışişleri Bakanlığı, silah ticaretindeki artışın nedeninin, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden çatışma sırasında ABD'nin Ukrayna'ya sürekli askeri yardımda bulunması olduğunu savundu.

Savunma Bakanlığının Çarşamba günü yayımladığı son güncellemesine göre ABD, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna çatışmasından bu yana Ukrayna'ya 27,1 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sağladı.

2022 silah satışlarına yönelik rakamlar, Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye bildirdiği potansiyel anlaşmaları ifade ediyor ve nihai satışlar anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Kongre bazı işlemleri reddedebilir ve yönetimin ek müzakerelerde bulunmasını gerekli kılabilir.

Bu satışların yapıldığı hedef ülkeler, ABD'nin Avrupa'daki müttefik ve ortaklarını kapsıyor. Başta NATO ülkeleri olmak üzere Asya Pasifik ve Ortadoğu bölgelerinde ABD silahlarına yönelik talep büyük artış göstermiş durumda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Washington D.C.'den bildiriyor. (XHTV)