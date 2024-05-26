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ABD, İran destekli Husilere ait İHA'yı imha etti

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu. İHA'nın bölgedeki ticaret gemilerine tehdit teşkil ettiği belirtiliyor.

NEW ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de İran'ın desteklediği Husilere ait insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu.

CENTCOM'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İHA'nın Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin kontrolündeki bölgeden atıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu İHA'nın bölgedeki ticaret gemilerine tehdit teşkil ettiği aktarıldı.

Açıklamada, İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Güncel

İnsansız Hava Aracı İran Dünya Güncel Haberler

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