ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in Refah'a saldırı düzenlemesini istemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Refah'a kapsamlı bir saldırı düzenlemesini istemediklerini ancak İsrail konusunda herhangi bir "kırmızı çizgilerinin olmadığını" belirtti.

Blinken, NBC kanalında yayınlanan "Meet the Press" adlı programda, ABD yönetimi olarak İsrail'in Refah'a kapsamlı bir saldırı düzenlemesine karşı olduklarını dile getirerek, ABD Başkanı Joe Biden'ın da bu konudaki net duruşunu hatırlattı.

ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'in henüz kendilerine güvenilir bir plan sunmadığını ve böylesi bir plan olmaksızın 1,5 milyon Filistinli sivilin sığındığı Refah'a saldırmanın vahim sonuçlarının olacağını vurguladı.

İsrail'e 7 Ekim'den bu yana her anlamda en ciddi desteği veren Biden yönetiminin bu desteği sürdüreceğini kaydeden Blinken, İsrail'in Refah'ı işgal etmesi durumunda ABD'nin silah yardımını askıya alma yaklaşımını da değerlendirdi.

Blinken, burada siyasi bir perspektife sahip olduklarını ancak bunun bir kırmızı çizgi olmadığını, "Başkan Biden'ın silahları durdurma tehdidini sormak istiyorum, Biden'ın kırmızı çizgisi tam olarak nedir?" şeklindeki soruya verdiği, "Bakın, söz konusu İsrail ise burada kırmızı çizgilerden bahsetmeyiz." yanıtıyla dile getirdi.

İsrail ile her konuda sürekli görüştüklerini ve sorunları bu şekilde halletmeye çalıştıklarını belirten Blinken, Refah konusundaki duruşlarının net olduğunu ancak bunun bir kırmızı çizgi olarak tanımlanmasının doğru olmadığını savundu.

ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki sivilleri korumak için güvenilir bir planı olmadığını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik saldırılarına yönelik tepkiler sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki sivilleri korumak için güvenilir bir planı olmadığını belirtti. Blinken, ABD'nin İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarında kullanılabileceği endişesiyle İsrail'e 3 bin 500 adetlik bomba sevkiyatını durdurma kararı aldıklarını hatırlatarak, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in kendisini savunmasına yardım etmeye kararlı olduğunu ve söz konusu sevkiyatın askıya alınan tek sevkiyat olduğunu belirtti. Blinken, Biden'ın İsrail'e Refah'a bu büyük askeri operasyonu başlatması halinde ABD'nin bu operasyonu desteklemeyeceğini ve silah tedarik etmeyeceği bazı silah sistemleri olduğunu açıkça belirttiğini söyledi. Blinken, "Bu sistemlerin kullanım şekline ilişkin gerçek endişelerimiz var. İsrail'in sivilleri korumak için net ve inandırıcı bir planı olması gerekiyor ki, biz bunu henüz görmedik" dedi. - WASHINGTON