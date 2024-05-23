ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gürcistan'da yabancı etkinin şeffaflığı yasasının yürürlüğe girmesi halinde harekete geçeceklerini uyardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin veto ettiği "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasının yürürlüğe girmesi halinde "harekete geçecekleri" uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Blinken, Temsilciler Meclisi'ndeki bütçe oturumunda Gürcistan ile ilgili soruları yanıtladı.

Blinken, ABD yönetiminin "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasıyla ilgili "endişeli" olduğunu vurgulayarak, bunu "Moskova'nın oyunu" olarak nitelendirdi.

Gürcistan'da protestolara yol açan yasanın, ülkenin AB'ye doğru ilerleme arzusuna ters olduğu yorumunu yapan Blinken, "Buna karşılık olarak ne yapabileceğimizi çok sıkı şekilde inceliyoruz ve harekete geçeceğimizi tahmin ediyorum. AB, Gürcistan'ın katılım süreci üzerindeki etkisine bakıyor." dedi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 14 Mayıs'ta parlamentoda kabul edilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasayı veto etmişti.

Gürcistan'daki tartışmalı yasa

Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisinin sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına parlamentoda ilk onay 17 Nisan'da, ikinci onay 1 Mayıs'ta verilmişti.

Genel Kurulda 14 Mayıs'ta yapılan üçüncü ve nihai oylamada tasarı, 30 "hayır"a karşılık 84 "evet" oyuyla kabul edilerek yasalaşmıştı.

Düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

Yasaya göre, "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşlarının, kamu siciline aynı isimle kayıtlı bulunması gerekiyor. Tasarı, yasalaşma sürecinde hem parlamentoda hem de ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

Muhalifler, yasayı "Rus yasası" olarak nitelendiriyor.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, tasarıya karşı olduğunu ve yasalaşması durumunda veto edeceğini açıklamıştı.

Öte yandan iktidar partisi, parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullandığı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor.

Yasanın yeniden parlamentoya gelerek oylanması ve yine kabul edilmesi bekleniyor. Kabul edilmesi halinde yasanın yeniden imza için Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye gönderilmesi, imzalamaması halinde ise bu kez parlamento başkanının yasayı imzalayarak resmi süreci tamamlaması öngörülüyor.