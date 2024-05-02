Anadolu Ajansı, uluslararası rekabette en güçlü haber ajansı olmak için çalışmalarını sürdürecek

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Değişen dünyanın habercisi olarak sürekli yenilik mottosuyla yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte Anadolu Ajansımızı büyük bir motivasyonla uluslararası rekabette en güçlü haber ajansı yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

AA 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Genel Müdürlük binasında yapıldı.

AA'nın kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşuyla başlayan toplantının açılışında bir konuşma yapan Karagöz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından kurulan AA'nın 104 yaşında olduğunu hatırlattı.

Serdar Karagöz, TBMM'den, Cumhuriyet'in ilanından önce kurulan, Türkiye'nin en tarihi, önemli, kritik kurumlarından biri AA'da görev yapmanın kendileri için çok büyük bir onur ve mutluluk olduğunu söyledi.

Türkiye'de 2023 yılının çok üzüntü verici başladığını, 6 Şubat'ta çok yıkıcı bir depremin meydana geldiğini anımsatan Karagöz, depremin ardından teyakkuza geçen AA'nın gelişmeleri Türkiye'ye ve tüm dünyaya duyurduğunu, bu süreçte 119 bin 132 fotoğraf, 16 bin 259 video, 413 grafik üretildiğini, 400 AA çalışanının deprem bölgesinde görev yaptığını anlattı.

Depremin ardından Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapıldığını anımsatan Karagöz, seçimlerde AA'da görev yapan herkesin ülke genelinde seferber olduğunu, ajansın başı dik, alnı ak bir şekilde seçim sürecini kusursuz bir şekilde geçirdiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ve giriştiği soykırımda da dünyanın haber kaynağının AA olduğunun altını çizen Karagöz, Gazze'den 72 bin 927 fotoğraf, 10 bin 325 video servis edildiğini aktardı.

İsrail'in savaş ve soykırım suçlarını ortaya koyan "Kanıt" kitabı ve belgeseli hazırladıklarını belirten Karagöz, bölgedeki gazeteciler ve insani yardım görevlilerinin şahit olduklarının yer aldığı "Tanık" kitabını, daha sonra ise bu savaş suçlarında parmağı bulunanların yer aldığı "Sanık" kitabını hazırladıklarını söyledi.

Karagöz, İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybeden AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'a Allah'tan rahmet diledi.

"76 farklı ülkeden abonemiz bulunuyor"

AA'nın, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi veren Karagöz, "Kurtuluş Rotası" belgeselinin, "Yüzyılın 100 Eseri" adlı yayımların, yıllıkların hazırlandığını anlattı.

Genel Müdür Karagöz, "Bizim yönetimimizin kişisel vizyonu uluslararasılaşmak. AA'nın uluslararası arenada çok güçlü temsil edilmesi en büyük vizyonumuzdur. Şu anda 76 farklı ülkeden abonemiz bulunmakta. Bizim için başarı, uluslararası alanda elde ettiğimiz başarıdır." diye konuştu.

ABD'de bir köprüye çarpan gemi kazası haberinde, ABD medyasının AA'nın görsellerini kullandığını, bunun bir başarı olduğunu dile getiren Karagöz, dünyada olup biteni dünyaya anlatmak vizyonunu benimsediklerini aktardı. Serdar Karagöz, "Bizim önümüzde Reuters, AP, AFP var. Bizim hedefimiz şimdi onlardan daha büyük bir uluslararası haber ajansı olmak." dedi.

"Yerli ve milli yapay zeka çalışması yapıyoruz"

AA'da dijitalleşmeye ve yapay zekaya önem verdiklerini, bu yönde çalışmalar yaptıklarını kaydeden Karagöz, "Biz, yapay zeka teknolojisi üretiyoruz. Şu an ChatGPT gibi yerli ve milli dil temelli bir yapay zeka çalışması yapıyoruz. AA arşivini kullanmak suretiyle özel bir yapay zeka platformu oluşturuyoruz. " ifadelerini kullandı.

AA'nın 2023'te yıllık 2,1 milyon içerik ürettiğini, günlük ortalama 1362 haber, 3 bin 912 fotoğraf, 429 video geçildiğini, 24 canlı yayın yapıldığını belirten Karagöz, AA'nın 13 dilde yayın yaptığını anımsattı.

AA'nın uluslararası arenadaki etkinliğini ve Türkiye'deki saygınlığını artırırken, finansal gücünü ve öz yeterliliğini güçlendirdiklerini belirten Karagöz, "Değişen dünyanın habercisi olarak sürekli yenilik mottosuyla yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de Anadolu Ajansımızı büyük bir motivasyonla uluslararası rekabette en güçlü haber ajansı yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Yönetim Kuruluna iki yeni isim

Toplantıda 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, finansal tablolar onaylandı, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.

Genel Kurulda, Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar ve Büşra Karaduman Aktuna'nın yerine, Büşra Tosun Durmuş ve Mustafa Akış seçildi.

Toplantı sonrası AA Yönetim Kurulu toplu fotoğraf çektirdi.