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8. Anadolu Medya Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak

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Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, 8. Anadolu Medya Ödülleri'nin 5 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacağını duyurdu. Burhan, basın kuruluşları ve mensuplarının ödüllendirilmesinin önemine vurgu yaparak, ödül alanların jürinin titiz değerlendirmeleri sonucunda belirlendiğini belirtti. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı açıklandı.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, 8. Anadolu Medya Ödülleri'nin 5 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacağını bildirdi.

Burhan, yaptığı yazılı açıklamada, basın kuruluşları ve mensuplarının ödüllendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bu yıl ödüle layık görülen medya kuruluşlarının, medya temsilcileri ve gazeteci yazarların, jürinin titiz değerlendirmeleri sonucunda belirlendiğini ifade eden Burhan, ödül töreninin 5 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını kaydetti.

Burhan, "Törene Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da iştirak edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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