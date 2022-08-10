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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni için Konya'ya gelen Eymen bin Abdurrahman ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda görüştü.

Görüşme basına kapalı yapıldı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Cezayir Konya Güncel Haberler

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