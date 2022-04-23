23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

AA - Cemal Çavdar - Güncel
 - Güncelleme:

-Saray ilçesinde düzenlenen 23 nisan kutlamaları coşkusu -Günün Anlam ve önemini belirten konuşmayı ilçe milli eğitim müdürü Reşat Uçak'ın konuşması -Detaylar Saray ilçesinde düzenlenen 23 nisan kutlamaları coşku ile kutlandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - -Saray ilçesinde düzenlenen 23 nisan kutlamaları coşkusu

-Günün Anlam ve önemini belirten konuşmayı ilçe milli eğitim müdürü Reşat Uçak'ın konuşması

-Detaylar Saray ilçesinde düzenlenen 23 nisan kutlamaları coşku ile kutlandı.

İlçe kültür ve sanat merkezi önünde düzenlenen programda, Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Günün Anlam ve önemini belirten konuşmayı ilçe milli eğitim müdürü Reşat Uçak gerçekleştirerek herkesin ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Konuşmanın ardından Şiirler okundu.Anasınıfı öğrencileri tarafından bazı gösteriler yapıldı.

Halk oyunları ve okulların birbirinden güzel hazırladıkları oyun ve gösterilerin ardından Program son buldu.

Programa İlçe kaymakamı Adem Ünal Belediye başkanı Özgen Erkiş, Askeri erkan, Protokol üyeleri, Öğrenci,Öğretmenler, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / Cemal Çavdar - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Nisan, Uçak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title