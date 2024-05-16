17 Aylık Ganalı Bebek Dünyanın En Genç Erkek Sanatçısı Oldu

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da 17 aylıkken resim yapan Ace Liam, dünyanın "en genç erkek sanatçısı" unvanının sahibi oldu.

Guinness Dünya Rekorlarından (GWR) yapılan açıklamada, Liam'ın sanatsal hünerlerinden övgüyle söz edilerek akrilik boyayı tuvale işlemek için ellerini ve vücudunu kullandığı bildirildi.

GWR'nin Liam'ın annesi Chantelle Eghan'a gönderdiği mailde "En genç sanatçı başvurunuzun başarılı olduğunu ve artık Guinness Dünya Rekorları unvanının sahibi olduğunuzu bildirmekten heyecan duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Ulusal basındaki haberlere göre Chantelle Eghan, 16 Temmuz 2022 doğumlu oğlunun dünyanın "en genç erkek sanatçısı" olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Liam, 17 aylıkken???????, Aralık 2023'te başkent Akra'da Guinness Dünya Rekorları denemesinde bulunmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan, kırdığı rekorun teyit edildiği videoda Liam'ın çizim kalemiyle oynadığı görülüyor.

Liam, Amerikalı Dante Lamb'ın 2003'te, 3 yaşındayken resim yaparak kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu geride bıraktı.