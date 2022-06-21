15 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı KONYA merkezli 15 ilde, polis ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonunda, 13 şüpheli gözaltına alındı. KONYA merkezli 15 ilde, polis ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonunda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında görev yapan 17 kişi tespit edildi. Hakkında yakalama kararı verilen şüpheliler için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçacılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah harekete geçti. Konya merkezli 15 ilde, daha önce belirlenen adreslere, eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 15 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.