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11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Fanatik Oyunuyla Son Buldu

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Türk tiyatrosunun önemli isimlerini konuk eden 11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, Fanatik tiyatro oyununun gösterimiyle sona erdi. Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, kapanışta yaptığı konuşmada festivalin gurur verici ve keyifli olduğunu belirtti. Frankfurt Muavin Konsolosu Fatih Şahin ise Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutlayarak, Milli Takımı desteklemek için davette bulundu. Frankfurt Kent Konseyi Başkanı Hilime Arslaner ise festivalde en çok Fanatik oyununu beklediğini söyledi.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerini konuk eden "11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali", "Fanatik" tiyatro oyununun gösterimiyle sona erdi.

Gallus Theatre'daki kapanışta konuşan Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, "Bu sahnede, şampiyonlar ligi kadroyu görmek bizi memnun etti. Fanatik, 11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nin kapanış oyunuydu. Bizim için de çok gurur verici ve keyifli bir festival oldu." dedi.

Oyunu keyifle izlediğini belirten Frankfurt Muavin Konsolosu Fatih Şahin de Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu adına taraftarları tebrik ederek, "Bu yıl Avrupa Kupası Almanya'da düzenlenecek. Her ne kadar oyun, Fenerbahçe ve Galatasaray üzerinden ilerlemiş olsa da Almanya'da bu salonda toplandığımız gibi, Milli Takımımızı desteklemek üzere sizleri davet ediyorum. Burada yaklaşık iki hafta süren muhteşem bir tiyatro serüveni izledik. Emeği geçen herkese Başkonsolosumuz adına bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Frankfurt Kent Konseyi Başkanı Hilime Arslaner ise tüm sanatçıları ve festivalde gösterilen oyunları çok beğendiğini dile getirerek, etkinlik boyunca en çok "Fanatik" oyununu izlemek için beklediğini söyledi.

Salih Bademci, Neslihan Arslan ve Nurhan Özenen'in başrollerini paylaştığı oyunun gösteriminin ardından oyunculara plaket ve çiçek takdim edildi.

Gallus Theatre'ın yöneticisi Winfried Becker ve festivalin tasarımlarını yapan Hannan Şahin'e de desteklerinden ötürü ödül verildi.

Oyunun yönetmeni Çağrı Şensoy, Galatasaray atkısıyla seyircileri selamladı, Salih Bademci de Galatasaray'ı tebrik etti.

"Fanatik" oyununun konusu şöyle:

"Tanju ve Eda, 5 yaşındaki oğulları Atlas'a o gün cenazesi olan dedesinin nereye gittiğini akılcı bir şekilde açıklamanın yolunu aramaktadır. Onu teselli etmek için kolay yola kaçmayıp gerçekleri anlatarak, onun kendi çıkarımlarını yapmasını isterler. Ancak bu o kadar da kolay değildir. Tanju'nun annesi de öbür dünyayı kendi inancına göre anlatmak istemektedir. Tanju oğlunu karşısına aldığında duyup duyacağı en acı haberi alır. Dedesi ölmeden önce Atlas'ı gizlice Galatasaraylı yapmıştır. Fanatik Fenerli olan Tanju, oğlunu bu illetten kurtarmak için her şeyi göze alır."

Kaynak: AA / Güncel

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