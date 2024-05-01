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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

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Taksim Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte, çeşitli sendika üyeleri Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu ve taleplerini dile getirdi. Sağlık çalışanları da sağlıkta şiddetin son bulmasını istediklerini vurguladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bazı sendika üyeleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Taksim Meydanı'na gelen Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) üyesi bir grup, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Grup adına açıklama yapan TEÇ-SEN Marmara Basın Sözcüsü Yakup Deribaş, ortalama devlet memuru maaşının yoksulluk sınırı altında kaldığını söyledi.

Memurların problemlerini maddeler halinde sıralayan Deribaş, "Emekçinin ayrıştırılmadığı, alın terinin kutsal sayıldığı, kadının toplumda ve çalışma hayatında eşit hale geldiği, grevli ve gerçek toplu sözleşmeli kamu çalışanlarının olduğu bir 1 Mayıs'lar için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) üyesi bir grup da anıta gelerek çelenk bıraktı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, mobbinge dikkati çekti.

Açıklamanın ardından grup, Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı.

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) Genel Başkanı Yunus Şimşek ve beraberindekiler, Türkiye'nin her ilini temsil eden pankart eşliğinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geldi.

"Sağlıkta şiddet istemiyoruz" sloganı atan üyeler adına açıklamada bulunan Şimşek, sağlıkçıların taleplerini dile getirdi.

Anıta karanfil bırakan Huzur Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşçileri Sendikası Genel Başkanı Şeref Buldum da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Güney Kore, Portekiz, İtalya, Fransa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yunanistan'dan gelen bazı sağlık sendikalarının temsilcileri de birer açıklama yapıp anıta çelenk bırakarak, işçilere destek verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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