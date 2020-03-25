Gümüşhane'de sağlık çalışanlarına enerji deposu pestil herlesi ikram edildi
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Gümüşhane, Şiran, Güncel

Gümüşhane'de sağlık çalışanlarına enerji deposu pestil herlesi ikram edildi

Gümüşhane Pestil ve Köme Üreticileri Birliği Başkanı ve Sultan Pestil sahibi Abdulbaki Kara, üretim yeri olan Şiran ilçesindeki Devlet Hastanesinde çalışan tüm personele enerji deposu olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren içeriğe sahip pestil herlesi ikram etti.

25.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:36
Gümüşhane'de sağlık çalışanlarına enerji deposu pestil herlesi ikram edildi

Gümüşhane Pestil ve Köme Üreticileri Birliği Başkanı ve Sultan Pestil sahibi Abdulbaki Kara, üretim yeri olan Şiran ilçesindeki Devlet Hastanesinde çalışan tüm personele enerji deposu olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren içeriğe sahip pestil herlesi ikram etti.

Daha önce sınır ötesi operasyonlarda görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına birçok kez organizasyon yapılarak enerji deposu pestil ve köme gönderilen Gümüşhane'de bu kez günlerdir koronavirüsle uğraşan sağlık çalışanları için etkinlik düzenlendi.

Koronavirüs vakalarının başladığı günden bugüne Türkiye'de sağlık çalışanlarının bir hayli yorulduğunu kaydeden Kara, bu konuya duyarlı olmak adına Şiran ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinin personeli için kendi imalatları olan Gümüşhane'nin meşhur pestil herlesini ikram ettiklerini söyledi.

"Pestil herlesi astım ve bronşit hastalarına iyi gelir, kan yapar"

Hastane yönetiminin de bu konuyu memnuniyetle karşıladığını dile getiren Kara, "Başhekim Dr. Yasin Baki Baydaş, İdari Mali İşler Müdürü Sedat Koyunoğlu ve tüm hastane personelinin katılımıyla yemekhanede yaklaşık 60 personelin de katıldığı öğlen yemeğinde pestil herlesini dağıttık. Pestil herlesi Gümüşhane'nin en meşhur ürünü olan pestil ve kömenin ham maddesidir. Pestil herlesinin inanılmaz faydaları var. Birçok faydasından en önemlisi bir defa astım ve bronşit hastalarına çok iyi gelir. Nefes darlığına da çok iyi gelen bir yanı vardır. Herlemiz ayrıca kan yapıcı özelliğinden dolayı birçok fayda sağlar. Özellikle havaların daha tam ısınmadığı bu durumlarda soğuğa karşı vücut direncinin de çok ciddi bir şekilde artırıcı bir özelliğe sahiptir. Bizde herlemizin faydalarını düşünerek personelimize böyle bir ikramda bulunduk. Personelimizde bu davranıştan dolayı çok memnun oldular, çok mutlu oldular. Bizlere de çok teşekkür ettiler" dedi.

"Sağlık çalışanları için ne yapılsa azdır"

Ülke olarak zor zamandan geçtiğimizi ve sağlık çalışanları için ne yapılsa az olduğunu kaydeden Kara, "İnşallah bu dağıttığımız herlemizin hastane çalışanlarımıza şifa olmasını diliyoruz. Onlara da çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah. Sağlık çalışanlarımız hastanede kalarak bizim evde kalmamızı öneriyorlar. Bizlerde en az temasla çalışmalarımıza devam etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm ülkemizin Allah yar ve yardımcı olsun" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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