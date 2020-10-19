Gümüşhane'de Muhtarlar Günü kutlandı

Gümüşhane'de 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gümüşhane'de 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir ve muhtarlar tarafından çelenk konulmasıyla başladı.

Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen'in de katıldığı çelenk sunma töreninde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hep birlikte Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Gürbüz Demir ve yöneticileri daha sonra sırasıyla Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen'i makamlarında ziyaret etti.

Makam ziyaretinin ardından Muhtarlar onuruna Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından Sema Doğan Yaşam Alanında yemek verildi.

"Demokrasinin temel taşıdır muhtarlık"

Yemek programında konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, tüm muhtarların özel gününü tebrik ederek, "Muhtarlık müessesesi hem devlet nizamımız hem de demokrasi öğretimiz açısından çok özellikli bir müessese. Demokrasinin temel taşıdır muhtarlık. Türkiye'de doğrudan demokrasinin uygulandığı modelle seçilen bir yönetim tarzıdır muhtarlık. Vatandaş direkt kendisi gider oyunu verir, muhtarını, ihtiyar heyetini vatandaşın bizzat kendisi seçer. Bu çok önemli bir unsurdur. O vatandaşın bütün sorumluluğunu size yüklemek demektir. Sizin vatandaşlarımızla devletimiz arasında çok kutsal bir köprü olmanız demektir. Bundan dolayı bizim demokrasi tarihimizde de devlet tarihimizde de muhtarlık çok önemli ve özel bir yere sahip olduğu için çok ağır çok önemli bir yükünüz var. Bununla beraber çok kutsal göreviniz var. Bütün değerli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyorum" dedi.

"Devleti devlet yapan en önemli unsur milletin değerli temsilcileri olan muhtarlarımızdır"

Tarihi bir geçmişi söz konusu olan muhtarlık müessesesinin Türk demokrasisinin temel taşı, Türk milletinin birliğinin, beraberliğinin teminatı olduğunu vurgulayan Vali Taşbilek, "Bizim en yakın çalışma arkadaşlarımızdır. Bizim iki gözümüz, kulağımız, elimizdir. Devleti devlet yapan en önemli unsur milletin değerli temsilcileri olan muhtarlarımızdır. 2015 yılından beri Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Muhtarlar Günü olarak kutluyoruz 19 Ekim'i. Sizin fedakarlığınıza, sorumluluklarınıza, sıkıntılarınıza belki devletimizin bir nebze de olsun anma, hatırlama, sizin toplum tarafından hatırlanmanız, kıymetinizin bilinmesi noktasında atılan çok önemli bir adımdı. Muhtar o köyün her şeyidir. Nasıl Belediye Başkanlarına şehr-i emin diyorsak köylerin, mahallelerin emini de muhtarlarımızdır. Sizler çok önemlisiniz" diye konuştu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de konuşmasında 191 yıllık bir müessese olan muhtarlığın demokrasinin temel taşı olan bir müessese olduğunu belirterek, "Bizler hep sizlerle istişare halindeyiz. Belediye Başkanlarıyla muhtarların seçimleri aynı olduğu için kaderlerimiz aynı. Hizmet sürelerimiz aynı. Hepimiz insanlığa hizmet ediyoruz ve hizmet yarışındayız. Kent merkezinde 14 mahallemiz var. Elimizden geldiği kadarıyla hizmet vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir de 2015 yılından beri 19 Ekim'in bütün Türkiye'de Muhtarlar Günü olarak kutlandığını hatırlatarak bu yıl salgın hastalık nedeniyle kısıtlı ölçüde yapılan programlar için emeği geçen herkese teşekkür etti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı